Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İhracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %14,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,8 ve yakıtlarda %1 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %10,5 AZALDI

İhracat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %18,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,5 azalırken, yakıtlarda %15,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %8,2 AZALDI

İthalat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,9, yakıtlarda %25,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %20 ARTTI

İthalat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %30, yakıtlarda %16,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %11,3 AZALDI

Deprem felaketinden dolayı ekonomik verilerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmasına ilişkin metodolojik uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin detaylar 'Metaveri' bölümünde 'Mevsimsel Düzeltme' başlığında yer alan model tablosunda yer almaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2023 Ocak ayında 149,1 olan ihracat miktar endeksi %11,3 azalarak, 2023 Şubat ayında 132,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 Şubat ayında 140,9 olan ihracat miktar endeksi %10,5 azalara, 2023 Şubat ayında 126,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ocak ayında 134 olan ithalat miktar endeksi %0,8 azalarak, 2023 Şubat ayında 132,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Şubat ayında 104,2 olan ithalat miktar endeksi %20,0 artarak, 2023 Şubat ayında 125 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI ŞUBAT AYINDA 84,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Şubat ayında 74,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak, 2023 yılı Şubat ayında 84,9 oldu."