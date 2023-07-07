Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı dış ticaret endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,8 ve yakıtlarda %38,2 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %15,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,5, yakıtlarda %47,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %13 AZALDI

İthalat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %26,2, yakıtlarda %32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,1 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %32,7 ARTTI

İthalat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %80,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,6, yakıtlarda %13,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %38,6 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2023 Nisan ayında 144,8 olan ihracat miktar endeksi %1,2 azalarak 2023 Mayıs ayında 143 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 Mayıs ayında 145,2 olan ihracat miktar endeksi %1,5 azalarak, 2023 Mayıs ayında 143 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2023 Nisan ayında 133,2 olan ithalat miktar endeksi %0,3 artarak, 2023 Mayıs ayında 133,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 Mayıs ayında 120 olan ithalat miktar endeksi %16,7 artarak, 2023 Mayıs ayında 140 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI MAYIS AYINDA 86,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Mayıs ayında 76,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 10,4 puan artarak, 2023 yılı Mayıs ayında 86,8 oldu.