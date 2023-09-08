Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %3,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,1 azaldı, yakıtlarda %34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %10,6 ARTTI

İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %47,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, yakıtlarda %17,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %15,7 AZALDI

İthalat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,8 azaldı, yakıtlarda %41,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %24,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %31,0 ARTTI

İthalat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %42,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,9 arttı, yakıtlarda %10,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %39,8 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %6,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi 2023 Haziran ayında 158,4 iken 2023 Temmuz ayında %6,8 oranında azalarak 147,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Temmuz ayında 143,9 iken 2023 yılı Temmuz ayında %0,1 oranında artarak 144,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %8,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi 2023 Haziran ayında 126,7 iken 2023 Temmuz ayında %8,5 oranında artarak 137,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2022 yılı Temmuz ayında 121,3 iken 2023 yılı Temmuz ayında %20,5 oranında artarak 146,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI TEMMUZ AYINDA 89,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Temmuz ayında 77,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,5 puan artarak, 2023 yılı Temmuz ayında 89,6 oldu.