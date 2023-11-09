Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4 azaldı, yakıtlarda %11,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.

Haberin Devamı

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 ARTTI

İhracat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,1 arttı, yakıtlarda %13,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %17,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %8,4 azaldı, yakıtlarda %43,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %18 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %15,4 azaldı, yakıtlarda %12,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 arttı.