Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı dış ticaret endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,6 azaldı, yakıtlarda %19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,9 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %19,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 azaldı, yakıtlarda %46,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,6 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %12,7 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,4 azaldı, yakıtlarda %35,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %15,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %15,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,1 azaldı, yakıtlarda %12,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %30,5 arttı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Eylül ayında 159,2 iken 2023 Ekim ayında %4,1 oranında azalarak 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Ekim ayında 158,8 iken 2023 yılı Ekim ayında %3,0 oranında artarak 163,6 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Eylül ayında 126,6 iken 2023 Ekim ayında %6,4 oranında artarak 134,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Ekim ayında 115,2 iken 2023 yılı Ekim ayında %11,5 oranında artarak 128,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI EKİM AYINDA 86,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ekim ayında 75,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 11,0 puan artarak, 2023 yılı Ekim ayında 86,2 oldu.