Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,2 arttı, yakıtlarda %12,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,2 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %5,2 AZALDI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,6 azaldı, yakıtlarda %34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %4,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,2 arttı, yakıtlarda %3,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %5,8 AZALDI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 arttı, yakıtlarda %13,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,1 arttı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 155,5 iken 2024 Eylül ayında %4,6 oranında azalarak 148,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Eylül ayında 160,3 iken 2024 yılı Eylül ayında %5,2 oranında azalarak 151,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 117,9 iken 2024 Eylül ayında %0,7 oranında azalarak 117,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Eylül ayında 122,0 iken 2024 yılı Eylül ayında %5,8 oranında azalarak 114,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI EYLÜL AYINDA 86,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Eylül ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,0 puan azalarak, 2024 yılı Eylül ayında 86,7 oldu.