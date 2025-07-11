Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %10,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8 arttı, yakıtlarda %16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,2 arttı.

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İhracat miktar endeksi %0,5 azaldı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,9 azaldı, yakıtlarda %8,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi %0,3 azaldı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,9 arttı, yakıtlarda %14,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi %2,9 arttı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,2 azaldı, yakıtlarda %3,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %12,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 143,7 iken 2025 Mayıs ayında %12,6 oranında artarak 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 158,6 iken 2025 yılı Mayıs ayında %3,6 oranında artarak 164,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 138,0 iken 2025 Mayıs ayında %6,6 oranında azalarak 128,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 122,5 iken 2025 yılı Mayıs ayında %9,5 oranında artarak 134,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Mayıs ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak, 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 oldu.