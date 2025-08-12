Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %4,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,1 arttı, yakıtlarda %17,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi %1,9 arttı



İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %19,9 arttı, yakıtlarda %12,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,1 arttı.

İthalat miktar endeksi %13,1 arttı



İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,1 arttı, yakıtlarda %15,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %6,9 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Mayıs ayında 161,6 iken 2025 Haziran ayında %6,9 oranında azalarak 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Haziran ayında 152,6 iken 2025 yılı Haziran ayında %1,1 oranında azalarak 151,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,7 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Mayıs ayında 128,8 iken 2025 Haziran ayında %1,7 oranında artarak 131,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Haziran ayında 121,5 iken 2025 yılı Haziran ayında %7,9 oranında artarak 131,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Haziran ayında 89,8 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Haziran ayında 89,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan artarak, 2025 yılı Haziran ayında 89,8 oldu.