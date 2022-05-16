Dış ticaret endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,8, yakıtlarda %79,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %9,4 yükseldi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %8,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,8, yakıtlarda %32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,7 arttı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %10,4 yükseldi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %33,7 YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,2, yakıtlarda %174,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %37,1 yükseldi.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,2 ve yakıtlarda %7,1 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %3,6 yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,9 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Şubat ayında 150,4 olan ihracat miktar endeksi %3,9 azalarak 2022 Mart ayında 144,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Mart ayında 142,8 olan ihracat miktar endeksi %8,2 artarak 2022 Mart ayında 154,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %4,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Şubat ayında 114,6 olan ithalat miktar endeksi %4,2 azalarak 2022 Mart ayında 109,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Mart ayında 115,6 olan ithalat miktar endeksi %2,2 azalarak 2022 Mart ayında 113,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI MART AYINDA 75,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mart ayında 91 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 15,7 puan azalarak 2022 yılı Mart ayında 75,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azalarak 74,9 oldu.