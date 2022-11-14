Dış ticaret endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,9 ve yakıtlarda %41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,4 azaldı.



İhracat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %4,3 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %6,2 ARTTI



İhracat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,7, yakıtlarda %57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,7 azaldı.



İhracat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %7,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %27,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,8 ve yakıtlarda %157,3 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %27,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %8,4 ARTTI

İthalat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,9 ve yakıtlarda %22,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %14,3 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %9,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Ağustos ayında 152,6 olan ihracat miktar endeksi %2,4 artarak 2022 Eylül ayında 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Eylül ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi %6,2 artarak 2022 Eylül ayında 159,2 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 Ağustos ayında 116,3 olan ithalat miktar endeksi %0,6 azalarak 2022 Eylül ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2021 Eylül ayında 106,4 olan ithalat miktar endeksi %8,4 artarak, 2022 Eylül ayında 115,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI EYLÜL AYINDA 71,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 17,2 puan azalarak 2022 yılı Eylül ayında 71,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 16,4 puan azalarak 72,9 oldu.