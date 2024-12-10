Dış ticaret endeksleri belli oldu

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,0 arttı, yakıtlarda %9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,0 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 arttı, yakıtlarda %17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %3,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,4 arttı, yakıtlarda %4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,6 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,7 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,0 azaldı, yakıtlarda %2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,4 arttı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,3 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 148,0 iken 2024 Ekim ayında %1,3 oranında azalarak 146,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 162,6 iken 2024 yılı Ekim ayında %4,6 oranında azalarak 155,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 117,3 iken 2024 Ekim ayında %6,5 oranında artarak 124,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 123,9 iken 2024 yılı Ekim ayında %2,2 oranında azalarak 121,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI EKİM AYINDA 86,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ekim ayında 86,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2024 yılı Ekim ayında 86,0 oldu.