Dış ticaret endeksleri belli oldu

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, yakıtlarda %17,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9,6 arttı.



İthalat birim değer endeksi %0,4 arttı

Haberin Devamı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,2 arttı, yakıtlarda %8,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 arttı.

İthalat miktar endeksi %5,0 arttı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,9 azaldı, yakıtlarda %6,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %4,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Haziran ayında 150,6 iken 2025 Temmuz ayında %4,6 oranında artarak 157,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Temmuz ayında 146,0 iken 2025 yılı Temmuz ayında %6,0 oranında artarak 154,7 oldu.

Haberin Devamı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %5,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Haziran ayında 130,3 iken 2025 Temmuz ayında %5,2 oranında azalarak 123,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Temmuz ayında 123,5 iken 2025 yılı Temmuz ayında %5,0 oranında artarak 129,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Temmuz ayında 92,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Temmuz ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artarak, 2025 yılı Temmuz ayında 92,2 oldu.