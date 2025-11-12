Dış ticaret endeksleri açıklandı

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,9 arttı, yakıtlarda %7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,8 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,0 AZALDI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,0 azaldı, yakıtlarda %28,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,1 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %1,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,2 arttı, yakıtlarda %9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,0 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,9 ARTTI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,2 arttı, yakıtlarda %6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 152,2 iken 2025 Eylül ayında %7,5 oranında azalarak 140,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 151,8 iken 2025 yılı Eylül ayında %6,7 oranında azalarak 141,6 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %5,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 113,9 iken 2025 Eylül ayında %5,8 oranında artarak 120,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 113,7 iken 2025 yılı Eylül ayında %3,7 oranında artarak 117,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI EYLÜL AYINDA 89,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Eylül ayında 85,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,6 puan artarak, 2025 yılı Eylül ayında 89,4 oldu.