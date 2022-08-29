Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4 yükselerek 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %19,1, İTHALAT %40,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat %40,7 yükselerek 206 milyar 508 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %7,4, İTHALAT %19,3 YÜKSELDİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2022 yılı Temmuz ayında %7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %19,3 yükselerek 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %85,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA %147 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Temmuz ayında %79,1 iken, 2022 yılı Temmuz ayında %63,4'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %143,7 YÜKSELDİ

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı %143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde %82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9'a geriledi.

TEMMUZ AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta 2022 yılı Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,9 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

TEMMUZ AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %80,5 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta 2022 Temmuz ayında ara mallarının payı %80,5, sermaye mallarının payı %11,3 ve tüketim mallarının payı %8,1 oldu.

İthalatta 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %81,9, sermaye mallarının payı %10,5 ve tüketim mallarının payı %7,6 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 315 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 15 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 2 milyon dolar ile Irak, 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 114 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 938 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 501 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 460 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 355 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI



İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %43,7'sini oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 32 milyar 116 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 23 milyar 887 milyon dolar ile Çin, 13 milyar 279 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 971 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 956 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %41,7'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %5,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %5,5 azalırken, ithalat %2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,3, ithalat %36 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,2'dir. Ocak-temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %73,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir. Ocak-temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %69,8'dir. Ocak-temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,6'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2022 YILI TEMMUZ AYINDA 16 MİLYAR 989 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre 2022 yılı Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artarak 16 milyar 989 milyon dolar, ithalat %34,1 artarak 26 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı %124,9 artarak 4 milyar 276 milyon dolardan, 9 milyar 614 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Temmuz ayında %78,4 iken, 2022 Temmuz ayında %63,9'a geriledi.

İHRACAT 2022 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 134 MİLYAR 958 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,3 artarak 134 milyar 958 milyon dolar, ithalat %38 artarak 194 milyar 740 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı %129,6 artarak 26 milyar 38 milyon dolardan, 59 milyar 782 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde %81,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,3'e geriledi.