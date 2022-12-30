Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat %14,0 artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT %13,9, İTHALAT %36,6 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat %36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KASIM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,1 İTHALAT %0,4 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2022 Kasım ayında %3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara yükseldi.



Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Kasım ayında 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %100,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA %60,7 ARTTI



Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %60,7 artarak 5 milyar 447 milyon dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında %79,8 iken, 2022 Kasım ayında %71,4'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE %153,4 ARTTI



Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı %153,4 artarak 39 milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde %83,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9'a geriledi.

KASIM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,2 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Kasım ayında imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.



Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.



KASIM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %77,3 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Kasım ayında ara mallarının payı %77,3, sermaye mallarının payı %12,1 ve tüketim mallarının payı %10,4 oldu.



İthalatta, 2022 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %80,9, sermaye mallarının payı %10,9 ve tüketim mallarının payı %8,2 oldu.

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 447 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 156 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 78 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %31,2'sini oluşturdu.



Ocak-kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 339 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 502 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 602 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 946 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 306 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI



İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 681 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 121 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 236 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 215 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,9'unu oluşturdu.



Ocak-kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 54 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 37 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 21 milyar 564 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 873 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,4'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %0,4 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %0,4 artarken, ithalat %0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,2, ithalat %14,4 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,7 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir. Ocak-kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.



Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,8'dir. Ocak-kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %71,4'tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2022 YILI KASIM AYINDA 20 MİLYAR 58 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre 2022 yılı Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 20 milyar 58 milyon dolar, ithalat %9,1 artarak 28 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Kasım ayında dış ticaret açığı %46,7 artarak 5 milyar 616 milyon dolardan, 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım ayında %78,3 iken, 2022 Kasım ayında %70,9'a geriledi.

İHRACAT 2022 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 214 MİLYAR 476 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,4 artarak 214 milyar 476 milyon dolar, ithalat %33,5 artarak 311 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı %137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan, 96 milyar 987 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde %82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,9'a geriledi.