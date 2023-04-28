Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat %3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT %2,5, İTHALAT %11,1 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat %11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MART AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,7, İTHALAT %14,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mart ayında %3,7 artarak 21 milyar 201 milyon dolardan, 21 milyar 977 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %14,2 artarak 21 milyar 427 milyon dolardan, 24 milyar 462 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mart ayında 2 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,9 artarak 46 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %0,9 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında %73,2 iken, 2023 Mart ayında %73,9'a yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE %30,7 ARTTI

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı %30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde %69,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,0'a geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,9 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta 2023 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,3 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %72,8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta 2023 Mart ayında ara mallarının payı %72,8, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %12,2 oldu.

İthalatta 2023 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı %76,8, sermaye mallarının payı %12,5 ve tüketim mallarının payı %10,6 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 384 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 191 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 130 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 787 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 694 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 408 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 393 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,2'sini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 13 milyar 77 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 444 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 164 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 582 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 702 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,6'sını oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %12,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %12,5 artarken, ithalat %7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,7, ithalat %3,7 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,0 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,0'dır. Ocak-mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,8'dir. Ocak-mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,6'dır. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2023 YILI MART AYINDA 21 MİLYAR 586 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre 2023 yılı Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 artarak 21 milyar 586 milyon dolar, ithalat %2,2 artarak 30 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı %3,3 artarak 8 milyar 452 milyon dolardan, 8 milyar 732 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında %71,5 iken, 2023 Mart ayında %71,2'ye geriledi.

İHRACAT 2023 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 56 MİLYAR 142 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 azalarak 56 milyar 142 milyon dolar, ithalat %9,8 artarak 91 milyar 60 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı %32,5 artarak 26 milyar 345 milyon dolardan, 34 milyar 918 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde %68,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %61,7'ye geriledi.