Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT %2,7 ARTTI, İTHALAT %9,0 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,9 AZALIRKEN İTHALAT %2,3 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Nisan ayında %3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan, 17 milyar 291 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %2,3 artarak 21 milyar 855 milyon dolardan, 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,5 azalarak 39 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,4 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %12,9 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında %68,8 iken, 2024 Nisan ayında %66,1'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %30,5 AZALDI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde %64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %73,3'e yükseldi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,6 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,5 OLDU

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Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Nisan ayında ara mallarının payı %69,5, sermaye mallarının payı %13,8 ve tüketim mallarının payı %16,7 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %70,3, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %15,1 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 483 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 170 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 876 milyon dolar ile Irak, 861 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 708 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 373 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 310 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 232 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 754 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 327 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 242 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 984 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 15 milyar 310 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 8 milyar 524 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 617 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 477 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %3,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %3,5 azalırken, ithalat %5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kalırken, ithalat %5,9 arttı.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,6 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,3'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9'dur. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,2'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI NİSAN AYINDA 17 MİLYAR 310 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 17 milyar 310 milyon dolar, ithalat %3,1 artarak 26 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %13,7 artarak 8 milyar 173 milyon dolardan, 9 milyar 296 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında %68,3 iken, 2024 Nisan ayında %65,1'e geriledi.

İHRACAT 2024 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 75 MİLYAR 85 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 artarak 75 milyar 85 milyon dolar, ithalat %9,5 azalarak 105 milyar 701 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %29,1 azalarak 43 milyar 172 milyon dolardan, 30 milyar 616 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde %63,1 iken, 2024 yılının aynı döneminde %71,0'a yükseldi.