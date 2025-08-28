Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat %5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %5,1, İTHALAT %6,9 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %12,8, İTHALAT %7,7 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Temmuz ayında %12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan, 23 milyar 108 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan, 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA %11,8 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan, 6 milyar 444 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz ayında %75,5 iken, 2025 Temmuz ayında %79,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %12,2 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %12,2 artarak 49 milyar 809 milyon dolardan, 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Temmuz döneminde %74,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde %73,7'ye geriledi.

TEMMUZ AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %95,5 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %95,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

TEMMUZ AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %65,2 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Temmuz ayında ara mallarının payı %65,2, sermaye mallarının payı %17,2 ve tüketim mallarının payı %17,0 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %69,0, sermaye mallarının payı %14,4 ve tüketim mallarının payı %16,4 oldu.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 970 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 696 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 504 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 100 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 880 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 407 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 754 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 602 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 561 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 6 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 736 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 545 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %46,2'sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 28 milyar 594 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 267 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 17 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 529 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %8,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %8,5 artarken, ithalat %5,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,2, ithalat %5,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,2'dir. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'dür. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,1'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI TEMMUZ AYINDA 22 MİLYAR 649 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 artarak 22 milyar 649 milyon dolar, ithalat %8,3 artarak 29 milyar 391 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı %0,4 azalarak 6 milyar 771 milyon dolardan, 6 milyar 741 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz ayında %75,1 iken, 2025 Temmuz ayında %77,1'e yükseldi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 141 MİLYAR 981 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 artarak 141 milyar 981 milyon dolar, ithalat %7,4 artarak 198 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %12,3 artarak 50 milyar 16 milyon dolardan, 56 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Temmuz döneminde %72,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde %71,7'ye geriledi.