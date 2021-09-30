Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 175 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020'de yüzde 66,4 iken, 2021 ağustos ayında yüzde 81,6'ya yükseldi.

İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 yükselişle 169 milyar 975 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-ağustos döneminde yüzde 9,8 azalarak 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2020 döneminde yüzde 75,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 82,5'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Ağustosta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 52,4, ithalat yüzde 46,8 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta 11 milyar 839 milyon dolardan 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 12 milyar 535 milyon dolardan 18 milyar 399 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, geçen ay 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ağustosta ara mallarının payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 76,4, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,7 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Ağustosta, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 575 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 313 milyon dolarla ABD, 1 milyar 194 milyon dolarla Birleşik Krallık, 939 milyon dolarla Irak, 839 milyon dolarla İspanya takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, söz konusu ülkeyi 9 milyar 142 milyon dolarla ABD, 8 milyar 419 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Ağustosta Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 2 milyar 676 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 745 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 160 milyon dolarla ABD, 958 milyon dolarla İtalya izledi.

Ocak-ağustos döneminde Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 639 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 17 milyar 761 milyon dolarla Rusya, 14 milyar 647 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 45 milyon dolarla ABD, 7 milyar 449 milyon dolarla İtalya takip etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustosta bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,9, ithalat yüzde 4,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 40,2, ithalat yüzde 16,3 yükseldi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ağustosta yüzde 3,1 ve ocak-ağustos döneminde yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2 olarak hesaplanırken, ocak-ağustos döneminde yüzde 12,8 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 17 milyar 865 milyon dolara, ithalat yüzde 23,2 yükselerek 22 milyar 361 milyon dolara ulaştı.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 29,8 azalarak 6 milyar 406 milyon dolardan, 4 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020’de yüzde 64,7 iken, geçen ay yüzde 79,9'a yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artarak 132 milyar 941 milyon doları, ithalat yüzde 25,8 artışla 163 milyar 445 milyon doları buldu.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,8 azalarak 33 milyar 71 milyon dolardan, 30 milyar 505 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2020 döneminde yüzde 74,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 81,3'e yükseldi.