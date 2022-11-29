Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT %15,4, İTHALAT %39,4 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat %39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKİM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %1, İTHALAT %12,8 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2022 Ekim ayında %1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan, 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan, 18 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %106,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA %421,7 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ekim ayında %93,2 iken, 2022 yılı Ekim ayında %73'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE %168,3 ARTTI

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı %168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde %84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,7'ye geriledi.

EKİM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta 2022 yılı Ekim ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

EKİM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %79,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta 2022 yılı Ekim ayında ara mallarının payı %79,3, sermaye mallarının payı %11,5 ve tüketim mallarının payı %9,1 oldu.

İthalatta 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %81,2, sermaye mallarının payı %10,8 ve tüketim mallarının payı %8 oldu.

EKİM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 418 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 308 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 146 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 107 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 463 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 14 milyar 55 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 10 milyar 908 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 229 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 989 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 850 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 384 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 215 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %45,9'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 49 milyar 626 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 34 milyar 591 milyon dolar ile Çin, 19 milyar 327 milyon dolar ile Almanya, 13 milyar 22 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 456 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,9 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %2,9, ithalat %4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6, ithalat %29,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,9 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9'dur. Ocak-ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7'dir. Ocak-ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %74,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,8'dir. Ocak-ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %70,9'dur. Ocak-ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2022 YILI EKİM AYINDA 19 MİLYAR 504 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre 2022 yılı Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 19 milyar 504 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 27 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %332,7 artarak 1 milyar 847 milyon dolardan, 7 milyar 994 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ekim ayında %91,4 iken, 2022 yılı Ekim ayında %70,9'a geriledi.

İHRACAT 2022 YILI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 194 MİLYAR 417 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 194 milyar 417 milyon dolar, ithalat %36,6 artarak 283 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı %152,3 artarak 35 milyar 177 milyon dolardan, 88 milyar 746 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde %83 iken, 2022 yılının aynı döneminde %68,7'ye geriledi.