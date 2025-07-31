Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat %15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT %4,1, İTHALAT %7,2 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %8,1, İTHALAT %16,9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Haziran ayında %8,1 artarak 17 milyar 532 milyon dolardan, 18 milyar 955 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %16,9 artarak 19 milyar 285 milyon dolardan, 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 3 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,7 artarak 41 milyar 499 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %84,1 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %38,8 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 5 milyar 889 milyon dolardan, 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında %76,4 iken, 2025 Haziran ayında %71,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE %16,3 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %16,3 artarak 42 milyar 504 milyon dolardan, 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde %74,8 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,7'ye geriledi.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

HAZİRAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %67,6 OLDU

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Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Haziran ayında ara mallarının payı %67,6, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %17,6 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %16,3 oldu.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 728 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 266 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 197 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 70 milyon dolar ile İtalya, 890 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,0'ını oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 915 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 164 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 837 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 662 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 636 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.

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İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 831 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 316 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 698 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 468 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 117 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 956 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 705 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 14 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 259 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 984 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %6,1 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %6,1 azalırken, ithalat %1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,6, ithalat %9,6 arttı.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,0 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,0'dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,4'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,9'dur.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI HAZİRAN AYINDA 18 MİLYAR 408 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 artarak 18 milyar 408 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 26 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı %36,8 artarak 5 milyar 637 milyon dolardan, 7 milyar 710 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında %75,2 iken, 2025 Haziran ayında %70,5'e geriledi.

İHRACAT 2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 119 MİLYAR 362 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 artarak 119 milyar 362 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 168 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %14,3 artarak 43 milyar 245 milyon dolardan, 49 milyar 413 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde %72,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde %70,7'ye geriledi.