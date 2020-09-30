Dış ticaret rakamları belli oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 azalarak

102 milyar 343 milyon dolar, ithalat %1,2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,8 azaldı, ithalat %9,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ağustos ayında %1,8 azalarak 12 milyar 64 milyon dolardan, 11 milyar 845 milyon dolara geriledi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %9,2 artarak 11 milyar 470 milyon dolardan, 12 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,5 artarak 24 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %94,6 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında %168,2 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında %85,0 iken, 2020 Ağustos ayında %66,5'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde %69,9 arttı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde %85,8 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,6'ya geriledi.