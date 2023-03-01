DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 7,6 milyon varil yukarı geldi.

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında 6,2 milyon varil artış olduğu belirtildi.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,5 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 0,5 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 1,77 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 341 bin varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 483 bin varil arttı.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,9'dan yüzde 85,6 seviyesine ineceği tahmin edildi.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 18.30'da açıklanacak.