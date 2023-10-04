DoE petrol stoklarında değişiklik beklenmiyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD petrol stoklarının analistlerin beklentilerinden daha fazla düşüş gösterdi.

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API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 29 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 4 milyon 210 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 92 bin varil kadar daha sınırlı bir seviyede düşüş bekliyordu.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının geçen hafta 300 bin varil düştüğünü, SPR envanterinin hala yaklaşık 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varil seviyesinde olduğunu bildirdi.

API benzin stoklarının 3 milyon 946 bin varil arttığını bildirdi. Bu artışa rağmen benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 2 altında bulunuyor.

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Damıtılmış ürün stokları 249 bin varil arttı ve 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 13 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise düşüş sona erdi ve sınırlı bir artış yaşandı. Bir önceki hafta 828 bin azalan stoklar, geçen hafta 349 bin varil gibi sınırlı bir artış gösterdi. Bu artışa rağmen bölgede stoklar 22 milyon varilin altında kalmayı sürdürdü.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 2,2 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının 29 Eylül ile sona eren haftada değişim göstermesi beklenmiyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,3 milyon varil artış, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,5 seviyesinden yüzde 89,2'e ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.