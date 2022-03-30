DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 1 milyon varil düşeceği tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 2,5 milyon varil aşağı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 3 milyon varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,3 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,2 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor.

API benzin stokları 1,36 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 215 bin varil düşüş gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1 milyon 61 bin varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 91,1 seviyesinden yüzde 91,3 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.