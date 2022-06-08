DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 1,9 milyon varil azalacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 5,1 milyon varil aşağı gelmişti.

API dün akşam petrol stoklarında 1,8 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,3 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,8 milyon varil artış tahmin ediliyor.

API benzin stokları 1,8 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 3,4 milyon varil artış göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,8 milyon varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,6 seviyesinden yüzde 93'e çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.