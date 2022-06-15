DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 1,4 milyon varil azalacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil yükselmişti.

API dün akşam petrol stoklarında 736 bin varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,8 milyon varil artış tahmin ediliyor.

API benzin stokları 2,16 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 234 bin varil artış göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,1 milyon varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,2 seviyesinden yüzde 94,6'ya çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.