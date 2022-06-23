DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 1,2 milyon varil azalacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 1,96 milyon varil yükselmişti.

API dün akşam petrol stoklarında 5,61 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,8 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stoklarında 0,3 milyon varil artış tahmin ediliyor.

APİ benzin stokları 1,22 milyon varil artarken, damıtılmış ürün stokları 1,66 milyon varil düşüş göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 390 bin varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,7 seviyesinden yüzde 94,2'ye çıkması öngörülüyor.

DoE verileri saat 18.00'de açıklanacak.