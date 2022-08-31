DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında artış yaşanmıştı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1,2 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 0,7 milyon varil aşağı gelmişti. API dün akşam petrol stoklarında 593 bin varil artış olduğunu açıklamıştı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,9 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. API benzin stokları 3,4 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 1,7 milyon varil gerileme göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 599 bin varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,8 seviyesinden 93,5'e ineceği tahmin ediliyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.