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DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında hafif düşüş bekleniyor.

02.11.2022 - 09:23 |
DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında düşüş yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,2 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil yukarı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 6,5 milyon varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,9 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,8 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 2,6 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 865 bin varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 883 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 88,9 seviyesinden yüzde 89,4'e çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri bugün saat 17.30'da açıklanacak.

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