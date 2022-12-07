DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında da düşüş yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1,4 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 12,6 milyon varil aşağı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 6,25 milyon varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,5 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,82 milyon varil artış olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 5,9 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 3,6 milyon varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 27 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 95,2 seviyesinden yüzde 95,6 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 18.30'da açıklanacak.