DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1,5 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 7,5 milyon varil düşüş gösterdi.

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında 4,3 milyon varil düşüş olduğu açıklandı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,2 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,5 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 4 milyon bin varil, damıtılmış ürün stokları 3,7 milyon varil düşüş gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1 milyon varil azaldı.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,3 seviyesinden yüzde 90,6'ya çıkacağı tahmin edildi.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 17.30'da açıklanacak.