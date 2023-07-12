DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD petrol stoklarında üst üste 3 hafta süren düşüşün ardından geçen hafta artış yaşandığını açıkladı.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 3 milyon 26 bin varil arttı. Piyasa analistleri 0,2 milyon varillik daha küçük bir artış bekliyordu.

API benzin stoklarının 1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının ise 2,91 milyon varil arttığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,15 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise hafif düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 1,51 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 7 Temmuz ile sona eren haftada 0,1 milyon varil daha azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,1 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,1 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 91,1 seviyesinden yüzde 91,3'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.