DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) rakamları ABD petrol stoklarının piyasaların beklemediği bir şekilde gerilediğini gösterdi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 28 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 15,4 milyon azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 900 bin varillik bir düşüş bekliyordu.

API verileri ile nisan ayından bu yana ham petrol stoklarında net düşüş 27 milyon varile ulaştı.

API benzin stoklarının 1,7 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının 512 bin varil azaldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,8 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüşün devam etmesi bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 0,6 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 28 Temmuz ile sona eren haftada 1,3 milyon varil daha azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,1 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,4 seviyesinden yüzde 93,3'e ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.