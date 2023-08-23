DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) rakamları ABD petrol stoklarının piyasa beklentilerine yakın bir şekilde düştüğünü gösterdi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 18 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 2,42 milyon varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 2,3 milyon varil düşüş bekliyordu.

API benzin stoklarının 1,9 milyon varil arttığını, damıtılmış ürün stoklarının 153 bin varil azaldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,1 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 5,96 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının 18 Ağustos ile sona eren haftada 2,4 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,5 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,7 seviyesinden yüzde 95,1'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.