DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD petrol stoklarının piyasanın beklemediği bir şekilde arttığını bildirdi. API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 8 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 1 milyon 174 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 2 milyon varil düşüş bekliyorlardı.

API, benzin stoklarının 4,21 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının 2 milyon 592 bin varil arttığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise düşüş sürüyor. Bir önceki hafta 1 milyon 353 bin azalan stoklar, geçen hafta 2 milyon 417 bin varil daha düştü.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 6,3 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 8 Eylül ile sona eren haftada 1,9 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,1 seviyesinden yüzde 92,9'a ineceği tahmin edildi.