DoE petrol stoklarında düşüş öngörülüyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 0,3 milyon varil azalacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 1,3 milyon varil yükselmişti.

API dün akşam petrol stoklarında 1,62 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,7 milyon varil düşüş beklenirken, damıtılmış ürün stoklarında gerilemenin 1 milyon olacağı tahmin ediliyor.

API benzin stokları 823 bin varil artarken, damıtılmış ürün stokları 662 bin varil yükseliş göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 92 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 88,4 seviyesinden yüzde 88,9'a çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.