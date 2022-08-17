DoE petrol stoklarında yükseliş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında da düşüş yaşanmıştı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,1 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 5,5 milyon varil yükselmişti. API dün akşam petrol stoklarında 448 bin varil düşüş olduğunu açıklamıştı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,9 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stoklarında 1,3 milyon varil artış olacağı tahmin ediliyor. API benzin stokları 4,48 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 759 bin varil düşüş göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 25 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,3'ten yüzde 94,2 seviyesine ineceği tahmin ediliyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.