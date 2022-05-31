Doğal gaz ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan mart ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre ithalat yıllık yüzde 6,66 artışla 6 milyar 215,38 milyon standart metreküp oldu.

En fazla ithalat yüzde 44,32 payla Rusya olurken, bu ülkeden alınan doğal gaz miktarı yüzde 6,61 arttı. Rusya'yı yüzde 14,43 payla ABD, yüzde 12,25 payla Azerbaycan, yüzde 11,72 payla İran izledi. Diğer alım yapılan ülkeler Cezayir, Fransa, Mısır, Nijerya olarak kayıtlara geçti.

Aynı ayda tüketim yüzde 1,69 artışla 6 milyar 647,03 milyon standart metreküpe geldi.

Üretim yüzde 19,78 düşüşle 30,01 milyon, ihracat yüzde 17,28 artışla 30,45 milyon standart metreküp olarak gerçekleşti.

Böylece stoklar yüzde 48,62 azalarak 929,23 milyon standart metreküpe indi. Stokun 540,15 milyonu yeraltı depolama tesislerinde, 389,08 milyonu LNG terminallerinde bulunuyor. Söz konusu ayda yeraltı stokları yüzde 66,24 azalırken, terminal stokları yüzde 86,84 artış gösterdi.