Doğal gaz ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun mayısa ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 161 milyon metreküpü boru hatları, 377 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

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Toplam doğal gaz ithalatı, mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak 3 milyar 539 milyon metreküpe çıktı. Mayısta en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 192 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 56 milyon metreküple Azerbaycan, 791 milyon metreküple İran ve 120 milyon metreküple Türkmenistan takip etti. Bu dönemde Cezayir'den 281 milyon metreküp ve ABD'den 96 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 75,7 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 4 milyar 88 milyon metreküp oldu. Konutlarda doğal gaz tüketimi Mayıs 2024'e göre yüzde 75,7 artışla 1 milyar 494 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 4,2 artışla 1 milyar 139 milyon metreküpe yükseldi.

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Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 16,4 artarak 737 milyon metreküpe çıktı. Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 düşüşle 2 milyar 941 milyon metreküp oldu. Doğal gaz stokunun yaklaşık 2 milyar 703 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 238 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.