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Doğal gaz ithalatı azaldı

Türkiye'nin 2022 yılı Temmuz ayında doğal gaz ithalatı ve tüketimi düşüş gösterdi.

29.09.2022 - 13:27 |
Doğal gaz ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan temmuz ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre ithalat yıllık yüzde 15,71 azalarak 3 milyar 411,44 milyon Sm3 oldu.

En fazla ithalat yüzde 42,45 payla Rusya olurken, bu ülkeden alınan doğal gaz miktarı yüzde 37,20 azaldı. Rusya'yı yüzde 25,52 payla İran, yüzde 20,81 payla Azerbaycan ve yüzde 11,22 payla Cezayir izledi.

Aynı ayda tüketim yüzde 27,50 düşüşle 2 milyar 779,33 milyon Sm3'e geldi.

Üretim yüzde 4,47 düşüşle 29,49 milyon Sm3, ihracat yüzde 41,34 azalışla 30,49 milyon Sm3 olarak gerçekleşti.

Böylece stoklar yüzde 20,65 artarak 3 milyar 367,90 milyon Sm3'e çıktı. Stokun 3 milyar 15,62 milyon Sm3'ü yeraltı depolama tesislerinde, 352,29 milyon Sm3'ü LNG terminallerinde bulunuyor. Söz konusu ayda yeraltı stokları yüzde 19,78, terminal stokları yüzde 28,67 artış gösterdi.

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