'Doğal gazda bağımsızlık yıllar alabilir'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iklim politikasından sorumlu ismi Frans Timmermans, AB'nin Rus doğal gazından bağımsızlığını kazanmasının yıllar alabileceğini, ancak bu bağımlılığı azaltmaya önümüzdeki aylarda başlayacaklarını söyledi.
08.03.2022 - 07:47 |
Timmermans, "Rus gazına olan bağımlılığımızı bu yıl önemli oranda azaltmayı ve yıllar içinde Rusya'dan gaz ithalatından bağımsız hale gelmeyi planlıyoruz" dedi.
Avrupa'nın gelecek kış öncesinde gaz depolarını yüzde 80-90 oranında doldurması gerektiğini belirten Timmermans, 2021 Eylül ayında stokların yüzde 75 seviyesinde olduğunu hatırlattı.
Rusya halihazırda Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor.