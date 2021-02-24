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24.02.2021 - 10:15 | | AA

Dolar 7 liranın üzerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1240 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar 7 liranın üzerinde işlem görüyor
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Dün, en düşük 7,0035, en yüksek 7,01040 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,1057'den tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,1240'tan işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 8,6615'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 10,1080'den satılıyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2157 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 89,9-90,1 dar bandında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.

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