Dolar bugün kaç lira?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 8 gündür sürüyor. Piyasalar işgalin etkilerini fiyatlarken iki ülke arasındaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırılarını sürdürüyor. İki ülke arasında heyetlerin bugün müzakere gerçekleştireceği belirtiliyor.

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Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz artışına bu ayın sonunda başlanacağını söyledi. Öte yandan Powell, 25 baz puanlık bir faiz artışının destekleneceğini kaydetti.

Dolar endeksi ise bu gelişmelerle birlikte son günlerde yükseliş kaydediyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 97.490 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.99 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.98 lira, en yüksek ise 14.14 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.67 lira ile primli seyrediyor.