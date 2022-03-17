Dolar bugün kaç lira?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 0.25 puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti. Bu gelişmeyle birlikte Fed, 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan Fed yılın geri kalanı için 6 kez faiz artışına gidilebileceğini kaydetti. Fed önümüzdeki toplantılarda ise bilanço daraltmasına başlanabileceğini belirtti. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesinde bulunması Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor.

Dolar endeksi kritik gelişme sonrası düşüş eğilimini sürdürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 98.213’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1.96 oranında geri çekilerek 2.147 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.57’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.53, en yüksek ise 14.70 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.24 lira ile yükseliş kaydediyor.