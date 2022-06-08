Dolar bugün kaç lira?

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oluyor. Son günlerde yönünü yukarı çeviren tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 2’nin üzerinde gerileyerek 2.957 seviyesine inmişti.

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Tahvil faizi bugün yeniden yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı. Tahvil faizindeki yükselişin etkisiyle dolar endeksi primli seyrediyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 102.672’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİŞ KAYDEDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 16.75’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.75, en yüksek ise 17.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.34 lira ile yükseliş kaydediyor.