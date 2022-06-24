Dolar bugün kaç lira?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu’nda gerçekleştirdiği sunumdaydı. Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini kabul ederken, olası bir resesyonu istemediklerini söyledi.

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Enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yaptığını söyleyen Powell, yükselişlerin devam edebileceğini belirtti.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.35’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 17.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.31, en yüksek ise 17.37 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.31 liradan işlem görüyor.