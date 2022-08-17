Dolar bugün kaç lira?

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında olacak. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti.

Tutanaklarda Fed’in eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantısına dair verilecek olan mesajlar yakından takip edilecek. Eğer Fed tutanaklarında piyasalara şahin açıklamalar yapılırsa bu durumda dolar endeksi güçlenebilir.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 106.666’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.851 ile hafif primli hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 17.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 17.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.89, en yüksek ise 17.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.25 lira ile sakin seyrediyor.