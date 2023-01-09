Dolar bugün kaç lira?

Geçtiğimiz hafta gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD iş gücü istatistiklerindeydi.

Fed’in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gittiği toplantısına dair tutanaklar geçen hafta çarşamba günü yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyeleri gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü akşamüzerine doğru ABD’de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

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Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Cuma günü ABD’de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından dolar endeksinde düşüş hızlandı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.429’a kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.606'dan işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.72, en yüksek ise 18.79 seviyesi test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 20.06 lira ile primli seyrediyor.