Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

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ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

PİYASA 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT KAYIP

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar endeksi perşembe günü 103.200’lü seviyelerin üzerinde seyrederken, düşüş eğilimine girdi ve dün 101.773’e kadar geriledi. Endeks günü 102.557’den kapattı. Dolar endeksi bugün 102.327’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.542 ile hafif yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.78’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.79 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.66, en yüksek ise 18.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.36 lira ile hafif toparlanma gösteriyor.